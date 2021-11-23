Глеб поделился мнением о конфликте Карпина и Дзюбы

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Глеб поделился мнением о конфликте Карпина и Дзюбы

Фото инстаграм Александра Глеба

Известный в прошлом белорусский футболист Александр Глеб рассказал о своём отношении к ситуации с невызовом форварда "Зенита" Артёма Дзюбы в сборную России.

"Я всё-таки на стороне Карпина. Когда тебя вызывают в сборную, ты едешь играть за страну, а не за тренера. Если тебя вызывают, ты обязан ехать. Свои амбиции в такие моменты надо убирать. Но если он реально был травмирован или не готов - это другое дело. Но тогда можно было встретиться, поговорить и решить этот вопрос. Незаменимых нет, это я точно могу сказать", - сказал Глеб.

Напомним, что в сентябре Дзюбу не вызвали в сборную по решению тренерского штаба Валерия Карпина, в октябре игрок сам отказался от приглашения из-за неоптимальной формы, а в ноябре его снова оставили вне состава.

Действующий нападающий "Зенита" забил 30 голов в 55 матчах за национальную команду, повторив рекорд результативности, установленный Александром Кержаковым.

Не пропустите: Глеб рассказал о своих ошибках в "Барселоне". | http://soccernews.ru
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