Глеб прокомментировал интерес "Реала" к Смолову

Известный белорусский футболист Александр Глеб, ныне являющийся свободным агентом, прокомментировал интерес мадридского "Реала" к форварду "Краснодара" Федору Смолову.

"Как отреагировал на интерес "Реала" к Смолову? Ну мы же не знаем, что из себя представлял этот шорт-лист. Верно? Может, в нем - 100 человек, а может - всего 2. Я не в курсе. В любом случае, приятно, что к Федору проявил интерес такой гранд. Причем Смолов, на мой взгляд, очень сильный футболист. Быстрый, с хорошим ударом, с техникой. Считаю, ему уже пора уходить из "Краснодара", - цитирует 36-летнего полузащитника СЭ.

Напомним, Смолов прокомментировал интерес со стороны "Бешикташа". | soccernews.ru