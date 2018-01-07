Глеб прокомментировал интерес "Реала" к Смолову

Теги александр глебфедор смоловкраснодарреал мадрид

Глеб прокомментировал интерес "Реала" к СмоловуИзвестный белорусский футболист Александр Глеб, ныне являющийся свободным агентом, прокомментировал интерес мадридского "Реала" к форварду "Краснодара" Федору Смолову.

"Как отреагировал на интерес "Реала" к Смолову? Ну мы же не знаем, что из себя представлял этот шорт-лист. Верно? Может, в нем - 100 человек, а может - всего 2. Я не в курсе. В любом случае, приятно, что к Федору проявил интерес такой гранд. Причем Смолов, на мой взгляд, очень сильный футболист. Быстрый, с хорошим ударом, с техникой. Считаю, ему уже пора уходить из "Краснодара", - цитирует 36-летнего полузащитника СЭ.

Напомним, Смолов прокомментировал интерес со стороны "Бешикташа". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

ПСЖ разгромил "Ренн" и вышел в 1/16 финала Кубка Франции

ПСЖ разгромил "Ренн" и вышел в 1/16 финала Кубка Франции

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 16 42
2 Атлетико Мадрид 16 36
3 Валенсия 16 34
4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 16 29
6 Вильярреал 16 24
7 Жирона 16 23
8 Эйбар 16 21
9 Хетафе 16 20
10 Реал Сосьедад 16 20
11 Леганес 15 20
12 Сельта Виго 16 18
13 Атлетик Бильбао 16 18
14 Бетис 15 18
15 Леванте 16 17
16 Эспаньол 16 17
17 Депортиво Ла-Корунья 16 15
18 Алавес 16 12
19 Малага 15 11
20 Лас Пальмас 16 11
Полная таблица

топ-5 тегов