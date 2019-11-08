Глеб рассказал, как Погребняк избил велосипедиста в Германии
Бывший полузащитник "Штутгарта" Александр Глеб рассказал, что несколько лет назад его одноклубник Павел Погребняк избил велосипедиста в Германии.
"На тренировке были, Пашка приезжает с перебитой рукой. Спрашивает: "Есть знакомый адвокат?" Он в парке гулял с семьей и на его жену велосипедист наехал. Ну и Пашка его побил. Суд был, Погребняков признали невиновными, потому что супруга с ребенком была", - рассказал Глеб в интервью YouTube-каналу "КраСава".
36-летний Погребняк в данный момент выступает за "Урал". За "Штутгарт" он играл с 2009 по 2012 годы, провел за клуб 91 матч во всех турнирах, в которых забил 22 гола и отдал 15 результативных передач.
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|10
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|10
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|10
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|Шальке
|10
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|7
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|10
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|8
|Вольфсбург
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|17
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|Хоффенхайм
|10
|17
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|Байер Леверкузен
|10
|15
|11
|Герта
|10
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|Вердер Бремен
|10
|11
|13
|Фортуна Дюссельдорф
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|14
|Унион Берлин
|10
|10
|15
|Майнц 05
|10
|9
|16
|Аугсбург
|10
|7
|17
|Кельн
|10
|7
|18
|Падерборн
|10
|4