Глеб рассказал, каких звезд футбола он хочет пригласить на свой прощальный матч
Хавбек БАТЭ Александр Глеб рассказал о возможной прощальной игре.
"Недавно я побывал на прощальном матче Росицки. Испытал прилив ностальгии - встретились старые друзья. Со многими уже долго не виделись - с тех пор, как играли за "Арсенал". Я уже тоже задумывался о прощальной игре. Поэтому расспрашивал Томаса о подробностях. Он сказал, что все организационные расходы взяли на себя Puma и Федерация футбола Чехии. Она приурочила это и к уходу Томаса, и получился заодно матч для бывших футболистов сборной Чехии.
Росицки сказал, что сам бы не организовал - очень дорого. У меня есть желание в перспективе организовать подобное, но то, что я видел по уровню организации, стоит очень больших денег. Если отвлечься от организационных вопросов и пофантазировать, то на таком матче хотел бы видеть Анри, Иньесту, Хави… Наверное, Месси, если бы получилось.
Вторая команда - из футболистов сборной Беларуси, с которыми начинал, играл долгое время. И обязательно позвал бы брата" - приводят слова Глеба местные СМИ.
Читайте также: Дневник Чемпионата Мира. День 24: конец российской сказки, бескомпромиссная Англия и очередные рекорды. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Немецкая пресса обвинила сборную России в использовании аммиака для улучшения своих результатов на ЧМ
-
Когда за команду не стыдно: сборную России встречали как героев (фотоотчет)
-
Двадцать шестой день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 9 июля
-
Дневник Чемпионата Мира. День #25: встреча сборной с болельщиками, прощание Игнашевича и Самедова, и крутость "Тоттенхэма"
-
Главные новости дня: 8 июля
Лента новостей
-
Шадли: "Мбаппе? Такую игру в его возрасте видел только у Месси"
-
Перес готов заплатить 230 миллионов евро за нового форварда
-
Черчесов: "Еще до Чемпионата Мира знали, чего хотели"
-
"Барселона" назвала цену на Коутиньо
-
"Манчестер Юнайтед" может перебить предложение "Ювентуса" по Роналду
-
Кроос изучает вариант с уходом в АПЛ
-
Канчельскис: "Черчесов? Ничего серьезного он не сделал"
-
ПСЖ готовится подписать ключевого форварда "Барселоны"
-
Хави исключил свою работу со сборной Испании
-
"Барселона" рассматривает вариант с приобретением хавбека ПСЖ
-
Колосков назвал главную проблему Чемпионата Мира в России
-
8
Турнир прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018! Анонс 9 тура
-
Роналду попросил "Ювентус" подписать хавбека "Барселоны"
-
13
Немецкая пресса обвинила сборную России в использовании аммиака для улучшения своих результатов на ЧМ
-
2
Когда за команду не стыдно: сборную России встречали как героев (фотоотчет)
-
Ровно 17 лет назад "Реал" представил Зидана своим игроком
-
Зобнин - лидер по намотанному километражу на ЧМ
-
Роналду со своей подругой отдыхают в Италии
-
Вальдано: "Уход из "Реала" - не разумное решение, а я считаю Роналду умным человеком"
-
"Реал" определился с двумя приоритетными трансферными целями на лето
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|БАТЭ
|22
|51
|2
|Динамо Минск
|22
|49
|3
|Нафтан
|22
|37
|4
|Гомель
|22
|32
|5
|Шахтер
|22
|32
|6
|Торпедо Жодино
|22
|31
|7
|Неман Гродно
|22
|27
|8
|Минск
|22
|26
|9
|Слуцксахар
|22
|25
|10
|Динамо Брест
|22
|22
|11
|Белшина
|22
|18
|12
|Днепр Могилев
|22
|12