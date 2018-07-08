Глеб рассказал, каких звезд футбола он хочет пригласить на свой прощальный матч

Хавбек БАТЭ Александр Глеб рассказал о возможной прощальной игре.

"Недавно я побывал на прощальном матче Росицки. Испытал прилив ностальгии - встретились старые друзья. Со многими уже долго не виделись - с тех пор, как играли за "Арсенал". Я уже тоже задумывался о прощальной игре. Поэтому расспрашивал Томаса о подробностях. Он сказал, что все организационные расходы взяли на себя Puma и Федерация футбола Чехии. Она приурочила это и к уходу Томаса, и получился заодно матч для бывших футболистов сборной Чехии.

Росицки сказал, что сам бы не организовал - очень дорого. У меня есть желание в перспективе организовать подобное, но то, что я видел по уровню организации, стоит очень больших денег. Если отвлечься от организационных вопросов и пофантазировать, то на таком матче хотел бы видеть Анри, Иньесту, Хави… Наверное, Месси, если бы получилось.

Вторая команда - из футболистов сборной Беларуси, с которыми начинал, играл долгое время. И обязательно позвал бы брата" - приводят слова Глеба местные СМИ.

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