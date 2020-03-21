Глеб рассказал о разнице между Роналду и Месси

Известный белорусский футболист Александр Глеб назвал отличия между лучшими футболистами современности - Криштиану Роналду из "Ювентуса" и Лионелем Месси из "Барселоны".

"Если выбирать между Месси и Роналду, то скажу так: по таланту - Лионель, по целеустремлённости - Криштиану. А если их объединить, то получится величайший футболист мира. Лично мне Месси нравится больше, но у него нет того, что есть у Криштиану. Роналду обладает характером. Куда бы он ни приходил, он лидер, тянет за собой. Он безумно не любит проигрывать. Когда Роналду проигрывает, он злится, орёт. Лео в таких ситуациях спокоен: ну проиграли", - рассказал Глеб.

Напомним, что Месси всю карьеру провёл в "Барсе", а Роналду успел поиграть помимо "Ювентуса" в "Спортинге", "Манчестер Юнайтед" и "Реале".

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