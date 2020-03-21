Глеб рассказал о разнице между Роналду и Месси

1 Теги реал мадридювентускриштиану роналдулионель мессиалександр глеб

Глеб рассказал о разнице между Роналду и Месси

Известный белорусский футболист Александр Глеб назвал отличия между лучшими футболистами современности - Криштиану Роналду из "Ювентуса" и Лионелем Месси из "Барселоны".

"Если выбирать между Месси и Роналду, то скажу так: по таланту - Лионель, по целеустремлённости - Криштиану. А если их объединить, то получится величайший футболист мира. Лично мне Месси нравится больше, но у него нет того, что есть у Криштиану. Роналду обладает характером. Куда бы он ни приходил, он лидер, тянет за собой. Он безумно не любит проигрывать. Когда Роналду проигрывает, он злится, орёт. Лео в таких ситуациях спокоен: ну проиграли", - рассказал Глеб.

Напомним, что Месси всю карьеру провёл в "Барсе", а Роналду успел поиграть помимо "Ювентуса" в "Спортинге", "Манчестер Юнайтед" и "Реале".

Не пропустите: Глеб сделал выбор между Месси и Фабрегасом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимиpович
Дмитрий Владимиpович

Лишить Картон Пеналду зарплаты будет верным шагом на пути избавления клуба от этого балласта. Картонное наманикюренное недоразумение должен еще сам приплачивать за то, что его терпят в таком великом клубе. А деньги нужно раздать фанатам Старой Сеньоры, которые вынуждены смотреть на его жалкую низкокачественную игру, от которой идет кровь из глаз - ни мяч принять нормально не может, ни ускорится, ни пробить. Бесполезное, дорогущее старое португальское заднеприводное полено, которое способно только часами смотреть на себя в зеркало , пора отправить в Турцию или Китай.. Forza Juve!

Ответить

главное

"Локомотив" определился с новым главным тренером

"Локомотив" определился с новым главным тренером

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов