Глеб рассказал о своих ошибках в "Барселоне"

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Глеб рассказал о своих ошибках в "Барселоне"

Фото инстаграм Александра Глеба

Бывший полузащитник "Барселоны" Александр Глеб признался, что считает неправильным своё поведение в период выступлений за каталонский клуб.

"Я сильно ссорился с Гвардиолой, был на него обижен. Говорил ему: "Ты мне звонил, хотел чтобы я перешёл, а в итоге я играю через раз". Но какой смысл обижаться в такой ситуации, когда ты находишься в сильнейшей команде мира, с сильнейшими игроками?

Надо было терпеть, пахать, доказывать, а не показывать своё фи. Надо было быть лучшим на футбольном поле, выигрывать конкуренцию на тренировках, а не чесать языком, высказывая свои обиды", - сказал Глеб.

Белорусский хавбек защищал цвета "Барсы" с 2008 по 2011 год, побывав за это время в трёх арендах - в "Штутгарте", "Бирмингеме" и "Вольфсбурге".

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