Глеб рассказал об отношении к Месси в "Барселоне"

Экс-игрок "Барселоны" Александр Глеб рассказал об особом отношении к Лионелю Месси в клубе.

"На тренировках никто даже голос на него не повышал. Гвардиола однажды крикнул на него, так Месси выбил мяч и покинул занятие. Хави подошел к нему и сказал: "Пеп, это же Лео. Успокойся".

Его обсуждали шепотом. Иностранцы вроде меня тихонько обсуждали, что он сделал в прошедшей игре, какой гол забил или вытворил что-то невероятное.

Игроки прозвали его "маленьким", потому что если бы говорили "Лео" - то он мог услышать. Он особенный. Все знали, что он лучший. Лео - это царь", - заявил Глеб.

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