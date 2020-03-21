Глеб рассказал об отношении к Месси в "Барселоне"

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Глеб рассказал об отношении к Месси в "Барселоне"

Экс-игрок "Барселоны" Александр Глеб рассказал об особом отношении к Лионелю Месси в клубе.

"На тренировках никто даже голос на него не повышал. Гвардиола однажды крикнул на него, так Месси выбил мяч и покинул занятие. Хави подошел к нему и сказал: "Пеп, это же Лео. Успокойся".

Его обсуждали шепотом. Иностранцы вроде меня тихонько обсуждали, что он сделал в прошедшей игре, какой гол забил или вытворил что-то невероятное.

Игроки прозвали его "маленьким", потому что если бы говорили "Лео" - то он мог услышать. Он особенный. Все знали, что он лучший. Лео - это царь", - заявил Глеб.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

словного Пуйоля, об этом и просить бы не пришлось! Но только не картонный лидер... вся его "любовь", вера Барсе - только лишь $$$. Эта метровое плоскостопие, только и думает целыми днями, как бы больше клуб подоить (хотя куда уже больше, 100+ млн. в год. это самый дорогой инвалид-бестолочь в истории) и кого сделать крайним при случае! Стыдно должно быть Леонелю, за все это... только и делает, что подводит клуб/сборную, выплакивает зарплату и левые ЗМ, а потом ищет крайних, мда...

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