Глеб: "Роналдиньо и Деку приходили пьяными на тренировки "Барселоны"

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Глеб: "Роналдиньо и Деку приходили пьяными на тренировки "Барселоны"

Бывший полузащитник "Барселоны" Александр Глеб рассказал о ситуации в каталонском клубе, когда он туда перешёл.

"Когда только переехал в Испанию, то какое-то время жил у Анри. Он говорил мне, что я могу оставаться, пока не найду подходящее жильё. Честно говоря, изначально я не хотел переходить в "Барселону". Вообще! Внутренне не хотелось. Хотел либо в "Баварию", либо остаться в "Арсенале". А потом - агенты звонили, Гвардиола. Анри, кстати, тоже был разочарован переходом в "Барсу" - здесь всё было по-другому после Англии. Роналдиньо и Деку приходили пьяными на тренировки. Их продали в 2008 году, так как думали, что они поведут Месси за собой по неправильной дорожке", - сказал Глеб.

38-летний белорус выступал за "Барселону" с 2008 по 2011 год. За этот период он трижды сдавался в аренду - "Штутгарту", "Бирмингему" и "Вольфсбургу".

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