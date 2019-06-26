Глеб: "Роналдиньо и Деку приходили пьяными на тренировки "Барселоны"
Бывший полузащитник "Барселоны" Александр Глеб рассказал о ситуации в каталонском клубе, когда он туда перешёл.
"Когда только переехал в Испанию, то какое-то время жил у Анри. Он говорил мне, что я могу оставаться, пока не найду подходящее жильё. Честно говоря, изначально я не хотел переходить в "Барселону". Вообще! Внутренне не хотелось. Хотел либо в "Баварию", либо остаться в "Арсенале". А потом - агенты звонили, Гвардиола. Анри, кстати, тоже был разочарован переходом в "Барсу" - здесь всё было по-другому после Англии. Роналдиньо и Деку приходили пьяными на тренировки. Их продали в 2008 году, так как думали, что они поведут Месси за собой по неправильной дорожке", - сказал Глеб.
38-летний белорус выступал за "Барселону" с 2008 по 2011 год. За этот период он трижды сдавался в аренду - "Штутгарту", "Бирмингему" и "Вольфсбургу".
Не пропустите: Иранский двойник Месси, пользуясь внешним сходством с игроком, склонял девушек к сексу. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Новичок "Краснодара" Вильена выбрал игровой номер
-
1
Джикия рассказал, как остановить Мбаппе
-
1
Глеб: "Роналдиньо и Деку приходили пьяными на тренировки "Барселоны"
-
Эль-Шаарави получил щедрое предложение из Китая
-
"Манчестер Юнайтед" отказал "Барселоне" в трансфере Линделефа
-
Зе Луиш может остаться в "Спартаке"
-
"Бавария" включилась в борьбу за Ловрена
-
3
СМИ узнали, сколько Лэмпард будет зарабатывать в "Челси"
-
"Ювентус" просит Adidas помочь в приобретении Погба
-
Давид Силва анонсировал уход из "Манчестер Сити"
-
"Осасуна" объявила о покупке форварда "Барселоны"
-
Семак прокомментировал вхождение Анюкова в тренерский штаб "Зенита"
-
2
"Реал" определился с альтернативой Погба и Эриксену
-
Каррера может возглавить команду из итальянской Серии C
-
Три клуба РПЛ поборются за хавбека сборной Беларуси
-
Карпин выразил недовольство календарем РПЛ
-
На сбор ЦСКА прибыл хорватский защитник
-
"Монако" нацелился на хавбека "Интера"
-
В погоне за старшим братом: рассказываем о Торгане Азаре - новичке дортмундской "Боруссии"
-
Главные новости дня: 25 июня
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32