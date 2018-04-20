Глеб считает, что "Арсенал" поставит памятник Венгеру



Бывший полузащитник "Арсенала" Александр Глеб прокомментировал решение Арсена Венгера покинуть пост главного тренера клуба по окончании сезона.

"Можно сказать, что уходит эпоха. Венгер – это "Арсенал", а "Арсенал" - это Венгер. Сложно сказать, как будет без него. Сейчас фанаты "Арсенала" недовольны Арсеном, но, возможно, скоро они будут жалеть, что он ушел. Венгер безумно любит футбол, а "Арсенал" для него как ребенок. Он отдал этому клубу много лет жизни, эмоций и здоровья. Думаю, руководство "Арсенала" поставит Арсену памятник. Он заслужил этого как никто другой.

Венгер – очень добрый, искренний и порядочный человек. Каждый игрок всегда ощущал его неимоверную поддержку. Венгер – лучший тренер в моей карьере, от общения с которым я получал только удовольствие. Надеюсь, он не завершит свою тренерскую карьеру, а будет работать дальше. Это сильнейший специалист, таких мало в мире", - приводят слова Глеба российские СМИ.

Напомним, что Глеб выступал за "Арсенал" с 2005 по 2008 годы, но затем покинул клуб, так как не выиграл с ним ни одного трофея, о чем в последствии жалел.

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