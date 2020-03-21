Глеб сделал выбор между Месси и Фабрегасом

Известный белорусский футболист Александр Глеб рассказал, кому он отдаёт предпочтение - Лионелю Месси или Сеску Фабрегасу.

38-летний полузащитник признался, что ему больше импонирует испанец.

Напомним, что вместе с Месси Глеб играл в составе "Барселоны", а с Фабрегасом - в "Арсенале".

Сейчас аргентинец продолжает выступать за "сине-гранатовых", а испанец является игроком "Монако".

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