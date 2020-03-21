Глеб сделал выбор между Месси и Фабрегасом
Известный белорусский футболист Александр Глеб рассказал, кому он отдаёт предпочтение - Лионелю Месси или Сеску Фабрегасу.
38-летний полузащитник признался, что ему больше импонирует испанец.
Напомним, что вместе с Месси Глеб играл в составе "Барселоны", а с Фабрегасом - в "Арсенале".
Сейчас аргентинец продолжает выступать за "сине-гранатовых", а испанец является игроком "Монако".
Не пропустите: Глеб рассказал об отношении к Месси в "Барселоне". | http://soccernews.ru
главное
-
Главные новости дня: 20 марта
-
Холанд - лидер текущего сезона в Европе по системе "гол+пас"
-
В УЕФА определили три возможные даты завершения сезона
-
"Матч ТВ" будет показывать чемпионат Беларуси
-
Что почитать во время карантина? Относительно недавно вышла книга о Юргене Клоппе в русском варианте - мы осилили ее и готовы рассказыть главные моменты
Лента новостей
-
Малком не исключает, что будет играть за сборную России
-
Глеб сделал выбор между Месси и Фабрегасом
-
Джикия показал видео лучшего гола в карьере
-
Главные новости дня: 20 марта
-
1
Давид Силва сможет зарабатывать в клубе Бекхэма больше, чем в "Манчестер Сити"
-
Думбия не исключил возможность возвращения в ЦСКА
-
2
Глеб рассказал об отношении к Месси в "Барселоне"
-
1
"Реал" интересуется Сон Хын Мином
-
Мать Роналду выписали из больницы
-
Холанд - лидер текущего сезона в Европе по системе "гол+пас"
-
"Манчестер Сити" вступает в борьбу за Пьянича
-
Левандовски заявил, что Роналду звал его в "Реал"
-
Вопрос об изменении названия Евро-2020 еще не решен
-
2
"Барселона" может использовать Коутиньо в сделке по Лаутаро Мартинесу
-
1
"Бавария" сделала Хаверцу предложение
-
"Матч ТВ" подтвердил, что покажет чемпионат и Кубок Беларуси
-
Роналду снялся в новой рекламе нижнего белья
-
Хави показал, как проводит время на карантине
-
"Реал" рассматривает трех игроков на замену Модричу
-
1
В УЕФА определили три возможные даты завершения сезона
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14