Глеб сделал выбор между Месси и Фабрегасом

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Глеб сделал выбор между Месси и Фабрегасом

Известный белорусский футболист Александр Глеб рассказал, кому он отдаёт предпочтение - Лионелю Месси или Сеску Фабрегасу.

38-летний полузащитник признался, что ему больше импонирует испанец.

Напомним, что вместе с Месси Глеб играл в составе "Барселоны", а с Фабрегасом - в "Арсенале".

Сейчас аргентинец продолжает выступать за "сине-гранатовых", а испанец является игроком "Монако".

Не пропустите: Глеб рассказал об отношении к Месси в "Барселоне". | http://soccernews.ru
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