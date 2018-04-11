Глеб сравнил Месси с Роналду

Полузащитник БАТЭ Александр Глеб сравнил лучших футболистов современности - Лионеля Месси с Криштиану Роналду.

"Как лидер Криштиану действительно сильнее Месси. Это подтверждено фактами и не раз. А если брать чисто футбольные качества? Для меня Месси, как игрок, талантливее. Но вот как лидер команды, он Роналду уступает. В тяжелые моменты португалец проявляет явно себя ярче", - цитирует 36-летнего хавбека СЭ.

Напомним, Глеб уже задумывается о тренерской карьере. | soccernews.ru