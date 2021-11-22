Глеб высказался о Хави в "Барселоне" и сравнил его с Месси

Фото: инстаграм Александра Глеба/Автор неизвестен

Бывший полузащитник "Барселоны" Александр Глеб поделился мнением о назначении Хави Эрнандеса на пост главного тренера каталонского клуба.

Хави — гениальнейший футболист. Он настоящий ученый, только в бутсах и с мячом. Уверен, что как тренер он тоже себя проявит и добьётся результата. В любом случае, хуже чем есть, уже не будет.

Сейчас у Хави полностью развязаны руки и можно строить команду, подбирать нужных игроков. Хави в "Барсе" все знают, любят и уважают. Ему будет гораздо проще, чем Куману. Хави был мозгом той "Барселоны", в которой я играл. Все говорили Месси-Месси… Месси, конечно, гений, но что творил Хави на своей позиции… Это было чудо, поверьте. Он просто видел все поле, вел игру. А в раздевалке — это душа компании, с большим чувством юмора: и подколоть, и пошутить, и атмосферу создать. Хави, был, наверное, первым игроком "Барсы", который начал со мной общаться, когда я только пришел. Он всегда подходил, пытался подбодрить, пошутить как-то. Благодаря ему я быстро влился в коллектив", - приводит слова Глеба Sport24.

Напомним, что 41-летний Хави подписал с "Барселоной" контракт до лета 2024 года, сменив на посту наставника Рональда Кумана, который был отправлен в отставку. В первом матче под руководством нового тренера "Барселона" обыграла "Эспаньол" со счетом 1:0.

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