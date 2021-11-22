Глеб высказался о Хави в "Барселоне" и сравнил его с Месси
Фото: инстаграм Александра Глеба/Автор неизвестен
Бывший полузащитник "Барселоны" Александр Глеб поделился мнением о назначении Хави Эрнандеса на пост главного тренера каталонского клуба.
Хави — гениальнейший футболист. Он настоящий ученый, только в бутсах и с мячом. Уверен, что как тренер он тоже себя проявит и добьётся результата. В любом случае, хуже чем есть, уже не будет.
Сейчас у Хави полностью развязаны руки и можно строить команду, подбирать нужных игроков. Хави в "Барсе" все знают, любят и уважают. Ему будет гораздо проще, чем Куману. Хави был мозгом той "Барселоны", в которой я играл. Все говорили Месси-Месси… Месси, конечно, гений, но что творил Хави на своей позиции… Это было чудо, поверьте. Он просто видел все поле, вел игру. А в раздевалке — это душа компании, с большим чувством юмора: и подколоть, и пошутить, и атмосферу создать. Хави, был, наверное, первым игроком "Барсы", который начал со мной общаться, когда я только пришел. Он всегда подходил, пытался подбодрить, пошутить как-то. Благодаря ему я быстро влился в коллектив", - приводит слова Глеба Sport24.
Напомним, что 41-летний Хави подписал с "Барселоной" контракт до лета 2024 года, сменив на посту наставника Рональда Кумана, который был отправлен в отставку. В первом матче под руководством нового тренера "Барселона" обыграла "Эспаньол" со счетом 1:0.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14