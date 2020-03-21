Глеб: "Я не хотел переходить в "Барселону"

Известный белорусский футболист Александр Глеб поделился подробностями своего перехода в "Барселону".

"Венгер хотел сохранить меня в команде. Он обиделся на меня, когда я ушел. Я тоже не хотел переходить в "Барселону". Однако агенты навязали мне это решение. Не понимаю почему.

У меня были варианты с "Баварией" и "Интером", но каталонцы были настойчивее", - заявил Глеб.

Глеб выступал за "Барсу" с 2008 по 2011 год и выиграл три трофея, в частности Лигу Чемпионов.

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