Глеб жёстко ответил Щесны на заявление о пристрастии к алкоголю
Хавбек БАТЭ Александр Глеб жёстко ответил голкиперу "Ювентуса" Войцеху Щесны на заявление о пристрастии к алкоголю.
Ранее польский страж ворот сказал, что белорус добился бы большего, если бы не любил выпить.
"Честно говоря, я его не знал, знать не знаю и знать не хочу. Просто дурачок! Я его не видел ни разу в "Арсенале", когда играл. Откуда он взялся? Такую чушь нести. Я с ним ни в ресторан не ходил, ни куда-то еще, он вообще меня не знает. Но, судя по его интервью, он как будто со мной в одном номере жил. Я даже не хочу это обсуждать. Неприятно, когда какое-то чудо говорит нелепые вещи", - сказал опытный футболист.
37-летний Глеб защищал цвета "Арсенала" с 2005 по 2008 год, после чего ушёл в "Барселону".
Примечательно, что Щесны в этот период играл за дубль "канониров" и лишь изредка привлекался к тренировкам с основой.
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|Арсенал Лондон
|30
|60
|5
|Манчестер Юнайтед
|30
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|6
|Челси
|30
|57
|7
|Вулверхэмптон
|30
|44
|8
|Уотфорд
|30
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|42
|10
|Лестер Сити
|31
|41
|11
|Эвертон
|31
|40
|12
|Борнмут
|31
|38
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|31
|35
|14
|Кристал Пэлас
|30
|33
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|33
|16
|Саутгемптон
|30
|30
|17
|Бернли
|31
|30
|18
|Кардифф Сити
|30
|28
|19
|Фулхэм
|31
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|31
|14