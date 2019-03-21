Глеб жёстко ответил Щесны на заявление о пристрастии к алкоголю

Хавбек БАТЭ Александр Глеб жёстко ответил голкиперу "Ювентуса" Войцеху Щесны на заявление о пристрастии к алкоголю.

Ранее польский страж ворот сказал, что белорус добился бы большего, если бы не любил выпить.

"Честно говоря, я его не знал, знать не знаю и знать не хочу. Просто дурачок! Я его не видел ни разу в "Арсенале", когда играл. Откуда он взялся? Такую чушь нести. Я с ним ни в ресторан не ходил, ни куда-то еще, он вообще меня не знает. Но, судя по его интервью, он как будто со мной в одном номере жил. Я даже не хочу это обсуждать. Неприятно, когда какое-то чудо говорит нелепые вещи", - сказал опытный футболист.

37-летний Глеб защищал цвета "Арсенала" с 2005 по 2008 год, после чего ушёл в "Барселону".

Примечательно, что Щесны в этот период играл за дубль "канониров" и лишь изредка привлекался к тренировкам с основой.

Не пропустите: Футбол XXI века: "Бавария" (2007-2011). | http://soccernews.ru