Глебов покрасил бороду в клубные цвета "Ростова"
Полузащитник "Ростова" Данил Глебов стал обладателем жёлто-синей растительности на лице.
Футболист покрасил бороду в клубные цвета. Он обещал сделать это после дебютного забитого гола. Хавбеку удалось отличиться в матче с "Ахматом".
Пресс-служба "Ростова" посвятила ролик изменению имиджа Глебова.
"Пацан сказал - пацан сделал", - сказал Данил в конце видео.
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