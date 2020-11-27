Глебов покрасил бороду в клубные цвета "Ростова"

Полузащитник "Ростова" Данил Глебов стал обладателем жёлто-синей растительности на лице.

Футболист покрасил бороду в клубные цвета. Он обещал сделать это после дебютного забитого гола. Хавбеку удалось отличиться в матче с "Ахматом".

Пресс-служба "Ростова" посвятила ролик изменению имиджа Глебова.

"Пацан сказал - пацан сделал", - сказал Данил в конце видео.

Не пропустите: Карпин с игроками команды посадили деревья на территории "Ростов Арены". | http://soccernews.ru