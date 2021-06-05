Глейзер пообещал фанатам "Манчестер Юнайтед", что будет инвестировать деньги в состав

Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

Совладелец "Манчестер Юнайтед" Джоэл Глейзер пообщался с болельщиками команды, пообещав, что клуб получит серьезные инвестиции.

"Наша цель – побеждать во всех турнирах, в которых мы участвуем, и мы продолжим инвестировать и в нашу академию, и в трансферы, чтобы поддержать тренера в достижении наших целей.

"Олд Траффорд" – это сердце "Манчестер Юнайтед" и мы потратили более 100 миллионов фунтов за последние 10 лет на инфраструктурные проекты.

Сейчас мы ускорим процессы, чтобы еще больше инвестировать в стадион и в его обновление. Будьте уверены, мы будем консультироваться с болельщиками по ходу всего процесса, чтобы все мы могли гордиться результатом.

Мы хотим, чтобы "МЮ" всегда был успешен и завоевывал трофеи. Для этого нужны серьезные инвестиции. Коммерческий рост клуба помогает получать доходы, которые обеспечивают эти инвестиции на стабильной основе.

Такой подход позволил нам иметь одни из самых больших расходов на трансферы в последние годы, а также одну из самых высоких зарплатных ведомостей", – заявил Глейзер.

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