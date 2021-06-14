Глейзер высказался о трансферах "Манчестер Юнайтед"

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Глейзер высказался о трансферах "Манчестер Юнайтед"Фото: инстаграм "МЮ"/Автор неизвестен

Владелец "Манчестер Юнайтед" Джоэл Глейзер высказался по поводу финансовой ситуации в клубе и заверил болельщиков в том, что трансферы будут.

"Мы думаем, что "МЮ" управляется очень умело, и считаем, что с нашего клуба можно брать пример. И даже в некоторых спорных моментах можно найти много хорошего.

Мы смогли расходовать средства на уровне топ-клубов Европы – как в части зарплат, так и в части трансферных выплат. При этом мы не повышали стоимость входных билетов уже свыше 10 лет.

Мы выплачивали дивиденды, однако это небольшая часть от общей суммы доходов клуба, составляющей 500-600 миллионов фунтов. Всего лишь три процента от этой суммы.

У нас есть долг, однако такая же ситуация и у многих других клубов. Проценты, которые мы выплачиваем, невелики. Даже если бы они выросли, проблем из-за этого не возникло бы. А на деле мы даже смогли сократить сумму долга за последние несколько лет.

Задолженность и дивиденды никогда не мешали нам подписывать футболистов. Иногда мы отказывались от сделок – но потому, что контрагенты требовали немыслимых выплат. Пускай потратить большую сумму один раз несложно, у этого шага будут последствия. Сделаешь это раз – и ожидания партнеров изменятся. Это не пойдет на благо клубу.

Мы продолжим вкладываться в трансферы, как и в прошлом году. Мы планируем трансферную кампанию на этот год. Мы в хорошем положении, как нам кажется", – сказал Глейзер.

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