Глейзер высказался о трансферах "Манчестер Юнайтед"
Фото: инстаграм "МЮ"/Автор неизвестен
Владелец "Манчестер Юнайтед" Джоэл Глейзер высказался по поводу финансовой ситуации в клубе и заверил болельщиков в том, что трансферы будут.
"Мы думаем, что "МЮ" управляется очень умело, и считаем, что с нашего клуба можно брать пример. И даже в некоторых спорных моментах можно найти много хорошего.
Мы смогли расходовать средства на уровне топ-клубов Европы – как в части зарплат, так и в части трансферных выплат. При этом мы не повышали стоимость входных билетов уже свыше 10 лет.
Мы выплачивали дивиденды, однако это небольшая часть от общей суммы доходов клуба, составляющей 500-600 миллионов фунтов. Всего лишь три процента от этой суммы.
У нас есть долг, однако такая же ситуация и у многих других клубов. Проценты, которые мы выплачиваем, невелики. Даже если бы они выросли, проблем из-за этого не возникло бы. А на деле мы даже смогли сократить сумму долга за последние несколько лет.
Задолженность и дивиденды никогда не мешали нам подписывать футболистов. Иногда мы отказывались от сделок – но потому, что контрагенты требовали немыслимых выплат. Пускай потратить большую сумму один раз несложно, у этого шага будут последствия. Сделаешь это раз – и ожидания партнеров изменятся. Это не пойдет на благо клубу.
Мы продолжим вкладываться в трансферы, как и в прошлом году. Мы планируем трансферную кампанию на этот год. Мы в хорошем положении, как нам кажется", – сказал Глейзер.
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|Команда
|М
|О
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|2
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|27
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|3
|Лестер Сити
|27
|50
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|Челси
|27
|44
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|Манчестер Юнайтед
|27
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|6
|Тоттенхэм
|27
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|7
|Шеффилд Юнайтед
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|8
|Вулверхэмптон
|27
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|9
|Арсенал Лондон
|27
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|10
|Бернли
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|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
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|Кристал Пэлас
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
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|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
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