Глейзеры не продадут "МЮ"

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Глейзеры не продадут "МЮ"Фото: B/R Football/Автор неизвестен

Недавние протесты болельщиков "Манчестер Юнайтед" на Олд Траффорд не повлияли на владельцев клуба в вопросе продажу "Юнайтед".

Семья Глейзеров не намерена расставаться с клубом, и, более того, хочет довести его стоимость до 10 миллиардов долларов (на данный момент стоимость "Манчестер Юнайтед" составляет чуть более 3-х миллиардов долларов).

Также сообщается о том, что клуб может запретить вход на стадион для тех фанатов, которые прорвались на Олд Траффорд в воскресенье и сорвали матч против "Ливерпуля".

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