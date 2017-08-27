Глик является самым результативным защитником среди топ-5 лиг с сезона 2016/17

В матче 4-го тура чемпионата Франции "Монако" играет с "Марселем".

Счет в этой встрече открыл польский защитник монегасков Камиль Глик. Этот гол стал для него восьмым начиная с сезона 2016/17.

Стоит отметить, что поляк является самым самым результативным защитником среди топ-5 за этот временной промежуток.

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