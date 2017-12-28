Globe Soccer Awards: "Реал", Роналду и Зидан признаны лучшими в 2017 году

Теги реал мадридкриштиану роналдузинедин зидан

Globe Soccer Awards: "Реал", Роналду и Зидан признаны лучшими в 2017 году

Стали известны лауреаты призов Globe Soccer Awards по итогам 2017 года.

Лучшим игроком признан нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду.

Лучшим тренером стал наставник королевского клуба Зинедин Зидан.

Лучшая команда - "Реал".

Лучший чемпионат - Ла Лига.

Лучший руководитель футбольного клуба - вице-президент "Монако" Вадим Васильев.

Не пропустите: Роналду признан лучшим спортсменом Европы по итогам года. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 27 тура

Турнир прогнозов: анонс 27 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 16 42
2 Атлетико Мадрид 16 36
3 Валенсия 16 34
4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 16 29
6 Вильярреал 16 24
7 Жирона 16 23
8 Эйбар 16 21
9 Хетафе 16 20
10 Реал Сосьедад 16 20
11 Леганес 15 20
12 Сельта Виго 16 18
13 Атлетик Бильбао 16 18
14 Бетис 15 18
15 Леванте 16 17
16 Эспаньол 16 17
17 Депортиво Ла-Корунья 16 15
18 Алавес 16 12
19 Малага 15 11
20 Лас Пальмас 16 11
Полная таблица

топ-5 тегов