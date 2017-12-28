Globe Soccer Awards: "Реал", Роналду и Зидан признаны лучшими в 2017 году
Стали известны лауреаты призов Globe Soccer Awards по итогам 2017 года.
Лучшим игроком признан нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду.
Лучшим тренером стал наставник королевского клуба Зинедин Зидан.
Лучшая команда - "Реал".
Лучший чемпионат - Ла Лига.
Лучший руководитель футбольного клуба - вице-президент "Монако" Вадим Васильев.
Не пропустите: Роналду признан лучшим спортсменом Европы по итогам года. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|16
|42
|2
|Атлетико Мадрид
|16
|36
|3
|Валенсия
|16
|34
|4
|Реал Мадрид
|15
|31
|5
|Севилья
|16
|29
|6
|Вильярреал
|16
|24
|7
|Жирона
|16
|23
|8
|Эйбар
|16
|21
|9
|Хетафе
|16
|20
|10
|Реал Сосьедад
|16
|20
|11
|Леганес
|15
|20
|12
|Сельта Виго
|16
|18
|13
|Атлетик Бильбао
|16
|18
|14
|Бетис
|15
|18
|15
|Леванте
|16
|17
|16
|Эспаньол
|16
|17
|17
|Депортиво Ла-Корунья
|16
|15
|18
|Алавес
|16
|12
|19
|Малага
|15
|11
|20
|Лас Пальмас
|16
|11