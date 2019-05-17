Гловин - в заявке "Монако" на матч с "Амьеном"

Стало известно, кто сыграет в составе "Монако" в матче 37-го тура Лиги с "Амьеном".

Российский игрок Александр Головин присутствует в заявке.



"Монако": Бенальо, Си, Сидибе, Хенрикс, Жемерсон, Налдо, Балло-Туре, Глик, Раджи, Адриен Силва, Шадли, Фабрегас, Головин, Желсон Мартинш, Рони Лопеш, Аолу, Нкуду, Силла, Фалькао, Винисиус.

Матч состоится завтра, 18 мая. начало - в 22:00 (мск).

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