Глупая ошибка шотландского вратаря привела к голу
В матче 4-го тура чемпионата Шотландии "Рейнджерс" обыграл "Росс Каунти" со счетом 3:1.
Второй гол в этом матче был забит на 41-й минуте. Вратарь "Росс Каунти" Скотт Фокс обыграл форварда соперников Альфредо Морелоса и посчитал, что соперник выключится из эпизода. Впрочем, Морелос отобрал мяч у кипера и забил гол. Счет стал 2:0 в пользу "Рейнджерс".
Видео: Дурацкая ошибка и гол.
Morelos 2nd Goal vs Ross County pic.twitter.com/6ZBhUp6JcK— Euan (@_1872Euan) 27 августа 2017 г.
Не пропустите: "Рейнджерс" победил "Росс Каунти", "Данди" и "Хиберниан" сыграли вничью. | http://soccernews.ru
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