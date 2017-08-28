Глупая ошибка шотландского вратаря привела к голу

В матче 4-го тура чемпионата Шотландии "Рейнджерс" обыграл "Росс Каунти" со счетом 3:1.

Второй гол в этом матче был забит на 41-й минуте. Вратарь "Росс Каунти" Скотт Фокс обыграл форварда соперников Альфредо Морелоса и посчитал, что соперник выключится из эпизода. Впрочем, Морелос отобрал мяч у кипера и забил гол. Счет стал 2:0 в пользу "Рейнджерс".

Видео: Дурацкая ошибка и гол.

Morelos 2nd Goal vs Ross County pic.twitter.com/6ZBhUp6JcK — Euan (@_1872Euan) 27 августа 2017 г.

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