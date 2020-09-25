Глушаков близок к переходу в "Химки"

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Глушаков близок к переходу в "Химки"

Полузащитник Денис Глушаков может в ближайшие часы стать игроком "Химок".

По информации телеграм-канала Sport_inside, 33-летний футболист сегодня приехал на базу подмосковного клуба.

Ранее сообщалось, что Глушаков хочет найти клуб в Москве или близлежащих регионах, чтобы быть ближе к своей новой девушке футболистке ЦСКА Ксении Коваленко.

Напомним, что летом хавбек покинул "Ахмат" в качестве свободного агента и с тех пор остаётся без команды.

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