Глушаков близок к переходу в клуб РПЛ

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Глушаков близок к переходу в клуб РПЛ

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков может перейти в "Сочи", сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, в ближайшее время футболист расторгнет контракт с "красно-белыми" и достанется "Сочи" в статусе свободного агента.

Ранее сообщалось, что "Спартак" предложил футболиста 1,35 миллиона евро за досрочный разрыв контракта, который действует до лета 2020 года.

В минувшем сезоне 32-летний Глушаков провел за московский клуб 25 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола. 

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"Спартак" предложил Глушакову досрочно расторгнуть контракт

"Спартак" предложил Глушакову досрочно расторгнуть контракт

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