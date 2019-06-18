Глушаков близок к переходу в клуб РПЛ

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков может перейти в "Сочи", сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, в ближайшее время футболист расторгнет контракт с "красно-белыми" и достанется "Сочи" в статусе свободного агента.

Ранее сообщалось, что "Спартак" предложил футболиста 1,35 миллиона евро за досрочный разрыв контракта, который действует до лета 2020 года.

В минувшем сезоне 32-летний Глушаков провел за московский клуб 25 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола.

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