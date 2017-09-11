Глушаков близок к продлению контракта со "Спартаком"

Теги спартак москваденис глушаковлеонид федун

Глушаков близок к продлению контракта со "Спартаком"Капитан московского "Спартака" Денис Глушаков близок к продлению контракта со своим клубом.

Об этом, как информирует ТАСС, сообщил источник, близкий к ситуации. Так, было сказано: "Глушаков провел встречу с руководством клуба, в ходе которой стороны пришли к соглашению о продлении контракта на три года. 
Полузащитник лично общался с Леонидом Федуном относительно условий нового соглашения. Ожидается, что игрок и клуб подпишут новое соглашение на этой неделе".

Напомним, "Спартак" предложил своему капитану продлить контракт на три года. | soccernews.ru

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