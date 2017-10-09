Капитан московского "Спартака" Денис Глушаков близок к возвращению в строй, сообщает официальный сайт столичного клуба.

30-летний футболист сегодня тренировался в общей группе, но с незначительными ограничениями.

В свою очередь, по индивидуальной программе работали Роман Зобнин, Квинси Промес и Зе Луиш.

В лазарете пока остаются Артём Ребров, Георгий Тигиев и Артём Тимофеев.

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