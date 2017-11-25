Глушаков будет доволен минимальной победой над "Зенитом"

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Глушаков будет доволен минимальной победой над "Зенитом"

Капитан московского "Спартака" Денис Глушаков поделился ожиданиями от матча 18-го тура чемпионата России против "Зенита".

"Три очка важнее, чем пять голов. 1:0 нам хватит" - сказал Глушаков.

Напомним, что матч "Спартак" - "Зенит" состоится в понедельник в 19:30 по московскому времени. Игра между этими командами в первом круге чемпионата завершилась разгромной победой "сине-бело-голубых" со счётом 5:1.

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