Глушаков будет участвовать в гала-матче в Миллерово

Теги спартак москваденис глушаковдмитрий комбаровартем ребров

Глушаков будет участвовать в гала-матче в Миллерово

Хавбек "Спартака" Денис Глушаков рассказал о том, что он проведет гала-матч в Миллерово. Игра пройдет 31 мая на стадионе "Родина".

В матче также будут участвовать голкипер "Спартака" Артем Ребров, защитник Дмитрий Комбаров, тренер "Ростова" Игорь Гамула, экс-игрок красно-белых Динияр Билялетдинов и другие.

Также состоится детский турнир. 

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