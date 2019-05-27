Глушаков будет участвовать в гала-матче в Миллерово

Хавбек "Спартака" Денис Глушаков рассказал о том, что он проведет гала-матч в Миллерово. Игра пройдет 31 мая на стадионе "Родина".

В матче также будут участвовать голкипер "Спартака" Артем Ребров, защитник Дмитрий Комбаров, тренер "Ростова" Игорь Гамула, экс-игрок красно-белых Динияр Билялетдинов и другие.

Также состоится детский турнир.

Не пропустите: "Локомотив" отправится на сбор в Австрии 20 июня| http://soccernews.ru