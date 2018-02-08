Глушаков дал комментарий по матчу против "Спарты"

Капитан московского "Спартака" Денис Глушаков дал комментарий по контрольному матчу своей команды против чешской "Спарты".

"Хорошо, что выиграли. В предыдущих четырех матчах нам это не удавалось. Надо было подойти к "Атлетику" в хорошем настроении. Нам есть, над чем работать. Ошибка Комбарова в пропущенном голе? Ну да, была, не спорю. Я всегда говорил, что лучше ошибки делать на сборах, а в сезоне не "привозить". Так что ничего страшного. Комбаров отстрелялся по "привозам", - цитирует 31-летнего полузащитника Чемпионат.

Напомним, "Спартак" выиграл у "Спарты" со счетом 2:1. | soccernews.ru