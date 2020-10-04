Глушаков дебютировал за "Химки" в матче с "Локомотивом"

Хавбек Денис Глушаков дебютировал за "Химки" в матче 10-го тура РПЛ против "Локомотива" (0:1).

33-летний футболист вышел на поле на замену Исламбеку Куате после перерыва.

Напомним, Глушаков перешел в подмосковный клуб 1 октября на правах свободного агента. Ранее хавбек играл за "Ахмат".

Напомним, Глушаков выступал за "Локомотив" с 2005 по 2013 год.

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