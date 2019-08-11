Глушаков: "Для меня каждый матч принципиальный, не только со "Спартаком"

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Глушаков: "Для меня каждый матч принципиальный, не только со "Спартаком"

Бывший игрок "Спартака" Денис Глушаков, который этим летом перешел в "Ахмат" рассказал, что думает о матче против свой бывшей команды (2:0; второй тайм).

"Две контратаки, две ошибки - вот и пропустили два гола. Бывает у всех. Есть второй тайм, есть время отыграться.

Является ли для меня матч со "Спартаком" принципиальным? Для меня каждый матч принципиальный", - сказал Глушаков.

"Спартак" на данный момент занимает 7 строчку в турнирной таблице РПЛ. У "Ахмата" - 9 место.

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