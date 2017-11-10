Глушаков: "Для меня лучший футболист это Зидан"



Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков заявил, что он считает лучшим футболистом в мире нынешнего наставника "Реала" Зинедина Зидана.

"Не знаю, кто у вас лучший футболист, а у меня - Зинедин Зидан", - написал Глушаков в своем Instagram и прикрепил совместную фотографию с Зизу.

Фото: Глушаков с кумиром.

Напомним, что Зидан прилетел в Москву, чтобы принять участие в презентации официального мяча Чемпионата Мира-2018.

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