Глушаков: "Для меня лучший футболист это Зидан"

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Глушаков: "Для меня лучший футболист это Зидан"
Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков заявил, что он считает лучшим футболистом в мире нынешнего наставника "Реала" Зинедина Зидана.

"Не знаю, кто у вас лучший футболист, а у меня - Зинедин Зидан", - написал Глушаков в своем Instagram и прикрепил совместную фотографию с Зизу.

Фото: Глушаков с кумиром.

Напомним, что Зидан прилетел в Москву, чтобы принять участие в презентации официального мяча Чемпионата Мира-2018.

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