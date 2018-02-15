Глушаков: "Для "Спартака" ничего не потеряно в противостоянии с "Атлетиком"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков прокомментировал поражение своей команды от "Атлетика" (1:3) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

"Не забиваешь ты – забывают тебе. У кого-то где-то были индивидуальные ошибки, это понятно. Есть над чем работать. Но ничего не потеряно. Есть ответный матч и окончательный результат будет известен уже после второй игры.

Что произошло в перерыве матча в раздевалке? Ничего такого. Просто ребята поговорили между собой и все. Тренер ничего в принципе не говорил. Плюс-минус.

Почему ушел в раздевалку после замены? Каждый футболист себя уважает и хочет играть. Я был расстроен. Хотели играть. Было видно, что у меня присутствовало желание и силы. Но я понимаю, что есть другие футболисты, которым тоже надо давать играть. Ничего такого. Это вопрос к тренеру. Он делает замены", - приводят слова Глушакова российские СМИ.

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