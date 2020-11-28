Глушаков до сих пор не понимает, почему его не взяли на ЧМ-2018
Полузащитник "Химок" Денис Глушаков признался, что чёткая причина отсутствия в заявке сборной России на ЧМ-2018 ему до сих пор неизвестна.
"Обиды нет. Осталось только непонимание того, почему это произошло. Я регулярно вызывался в сборную, выходил играть после травм "на уколах", был вице-капитаном. Почему так произошло, Станислав Саламович так и не смог чётко объяснить. Мы общались на эту тему, но какой-то конкретной причины я не уловил", - сказал Глушаков.
Хавбек выступал за сборную до марта 2018 года, сыграл 57 матчей и забил 5 голов.
Россияне на ЧМ-2018 добрались до четвертьфинала. Это лучший результат в истории команды.
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