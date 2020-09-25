Глушаков договорился с "Химками"

Бывший полузащитник "Локомотива", "Спартака" и "Ахмата" Денис Глушаков с высокой долей вероятности продолжит карьеру в "Химках".

По информации "Чемпионата", подмосковный клуб уже согласовал с 33-летним футболистом условия личного контракта.

Теперь "Химки" ждут окончательного ответа от хавбека. Ожидается, что он будет в субботу.

Напомним, что Глушаков является свободным агентом, поэтому сможет присоединиться к новой команде бесплатно.

Не пропустите: Официально: Черевченко возглавил "Химки". | http://soccernews.ru