Глушаков договорился с "Химками"

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Глушаков договорился с "Химками"

Бывший полузащитник "Локомотива", "Спартака" и "Ахмата" Денис Глушаков с высокой долей вероятности продолжит карьеру в "Химках".

По информации "Чемпионата", подмосковный клуб уже согласовал с 33-летним футболистом условия личного контракта.

Теперь "Химки" ждут окончательного ответа от хавбека. Ожидается, что он будет в субботу.

Напомним, что Глушаков является свободным агентом, поэтому сможет присоединиться к новой команде бесплатно.

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