Глушаков: "Если я буду нужен "Ростову", то почему бы не закончить карьеру дома?"

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Глушаков: "Если я буду нужен "Ростову", то почему бы не закончить карьеру дома?"
Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков не исключает вероятности возвращения в "Ростов" в конце карьеры.

"Я не только играл, но и обязан свои приходом в "Спартак" именно Валерию Карпину (нынешний наставник "Ростова"). Карпин приглашал меня в команду, будучи спортивным директором. У нас с ним очень хорошие, тёплые отношения, я уважаю его как тренера. Надеюсь, под его руководством "Ростов@ вернётся в лидирующую группу, желаю ему и команде всяческих успехов. Но только не в матчах со "Спартаком". 

Что касается поиграть дома, то у меня действующий контракт, а так… Мне не 20 лет, не знаю, буду ли востребован на уровне Премьер-Лиги. Вообще, я готов, если буду нужен "Ростову" и будет интересно это сотрудничество всем сторонам, то почему бы не закончить карьеру дома? Но всё же мне хотелось бы до конца карьеры играть в "Спартаке", – приводят слова Глушакова российские СМИ.

Стоит отметить, что хавбек является уроженцем ростовской области. В этом сезоне 30-летний Глушаков провел за "Спартак" 24 матча во всех турнирах и забил 5 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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