Глушаков: "Федун - святой человек, ему надо памятник ставить у стадиона "Спартака"

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Глушаков: "Федун - святой человек, ему надо памятник ставить у стадиона "Спартака"

Экс-игрок "Спартака" Денис Глушаков, который сейчас играет за "Ахмат", рассказал об отношении к владельцу московского клуба Леониду Федуну.

"Это вообще святой человек, ему памятник надо ставить где-нибудь возле стадиона. Какой красивый сделал дом для народной команды, базу построил, которой до этого в Москве толком не было. Леонид Федун любит "Спартак". Болельщикам надо молиться, чтобы он не продал клуб", - цитирует Глушакова Sport24.

После 19 туров "Спартак" занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В Лиге Европы "красно-белые" не сумели пройти квалификационный этап, проиграв португальской "Браге". В Кубке России московский клуб дошел до четвертьфинала, где встретится с ЦСКА.

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