Глушаков готов играть в центре защиты

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Полузащитник "Химок" Денис Глушаков признался, что в случае необходимости готов сыграть в обороне.

"До завершения карьеры далеко. Дай бог здоровья. Ориентиры - Жирков, Серёга Игнашевич, который в 38 закончил. Мне уже намекают иногда футбольные люди, что пока я справляюсь с физикой, беговой работой, а потом можно попробовать на позиции правого центрального защитника. Пас есть, читаю игру.

Почему нет? Мне кажется, после центрального полузащитника можно везде сыграть, только не на краях, где латерали бегают туда-обратно. Можно будет не справиться. А так, почему нет? Маскерано же играл в сборной Аргентины. Он небольшого роста, с пасом. Попробуем, посмотрим", - сказал Глушаков.

В текущем сезоне 34-летний хавбек забил 3 гола и сделал 1 ассист в 17 матчах в составе "Химок".

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