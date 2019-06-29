Глушаков готов перейти в "Ахмат"
Грозненский "Ахмат" готов предложить контракт экс-полузащитнику "Спартака" Денису Глушакову с окладом в 1 миллион евро в год. Об этом сообщает "Чемпионат".
По данным источника, 32-летний футболист думает о том, что скорее всего согласится перейти в "Ахмат".
Напомним, Глушаков покинул "Спартак" несколько дней назад. Позже в своем инстаграме появилась фотография, на которой он держит листок бумаги с надписью "Ищу работу".
А еще: Глушаков лайкнул комментарий, в котором содержалась критика Карреры| http://soccernews.ru
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|Команда
|М
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|Зенит Санкт-Петербург
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|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20