Глушаков готов перейти в "Ахмат"

Грозненский "Ахмат" готов предложить контракт экс-полузащитнику "Спартака" Денису Глушакову с окладом в 1 миллион евро в год. Об этом сообщает "Чемпионат".



По данным источника, 32-летний футболист думает о том, что скорее всего согласится перейти в "Ахмат".



Напомним, Глушаков покинул "Спартак" несколько дней назад. Позже в своем инстаграме появилась фотография, на которой он держит листок бумаги с надписью "Ищу работу".



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