Глушаков готов перейти в "Ахмат"

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Глушаков готов перейти в "Ахмат"

Грозненский "Ахмат" готов предложить контракт экс-полузащитнику "Спартака" Денису Глушакову с окладом в 1 миллион евро в год. Об этом сообщает "Чемпионат".

По данным источника, 32-летний футболист думает о том, что скорее всего согласится перейти в "Ахмат".

Напомним, Глушаков покинул "Спартак" несколько дней назад. Позже в своем инстаграме появилась фотография, на которой он держит листок бумаги с надписью "Ищу работу".

А еще: Глушаков лайкнул комментарий, в котором содержалась критика Карреры| http://soccernews.ru
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