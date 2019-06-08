Глушаков готов пойти на понижение зарплаты в 2,5 раза

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков готов уменьшить финансовые аппетиты при переходе в другой клуб, сообщают российские СМИ.

Сейчас 32-летний футболист зарабатывает 15 миллионов рублей в месяц (2,45 миллиона евро в год). С новым работодателем он готов договариваться о сотрудничестве с окладом от 6 миллионов в месяц (980 тысяч евро в год).

Впрочем, сейчас у Глушакова только один реальный вариант - это тульский "Арсенал". Но "канониры" не намерены ему предлагать зарплату выше 3 миллионов в месяц (490 тысяч евро в год).

Контракт хавбека со "Спартаком" рассчитан до 2020 года, но его собираются расторгнуть уже этим летом.

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