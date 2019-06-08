Глушаков готов пойти на понижение зарплаты в 2,5 раза

Теги спартак москваарсенал туладенис глушаков

Глушаков готов пойти на понижение зарплаты в 2,5 раза

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков готов уменьшить финансовые аппетиты при переходе в другой клуб, сообщают российские СМИ.

Сейчас 32-летний футболист зарабатывает 15 миллионов рублей в месяц (2,45 миллиона евро в год). С новым работодателем он готов договариваться о сотрудничестве с окладом от 6 миллионов в месяц (980 тысяч евро в год).

Впрочем, сейчас у Глушакова только один реальный вариант - это тульский "Арсенал". Но "канониры" не намерены ему предлагать зарплату выше 3 миллионов в месяц (490 тысяч евро в год).

Контракт хавбека со "Спартаком" рассчитан до 2020 года, но его собираются расторгнуть уже этим летом.

Не пропустите: "Спартак" объявил о продлении контракта с Ещенко. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Сборная Черногории осталась без тренера из-за политического скандала

Сборная Черногории осталась без тренера из-за политического скандала

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов