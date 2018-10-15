Глушаков готов вернуться в основу "Спартака"

Полузащитник московского "Спартака" Денис Глушаков признался, что готов в любой момент вернуться в основной состав своей команды.

"Когда я вернусь в основу, не ко мне вопрос. Я всегда готов. Общался ли я с Каррерой? Не комментирую это" - сказал 31-летний футболист.

Напомним, что Глушаков был отправлен в дубль за поддержку в соцсетях критики в адрес главного тренера "красно-белых".

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