Глушаков хочет получить компенсацию от "Спартака" наличными, чтобы не делиться с женой
Капитан "Спартака" Денис Глушаков ведёт переговоры с клубом о расторжении контракта.
У футболиста остался один год по контракту, по условиям которого ему полагается зарплата в размере трёх миллионов евро (217 миллионов рублей).
Однако, как сообщает телеграм-канал Mash, 32-летний хавбек настаивает на выплате компенсации наличными. Ради этого он готов пойти на уступки и получить всего 50 процентов от прописанной суммы, то есть около 109 миллионов рублей.
Дело в том, что Глушаков не намерен делиться столь крупными доходами с женой Дарьей, с которой они сейчас разводятся.
В случае получения денег наличными девушка просто не сможет доказать в суде, что бывший супруг что-то скрыл.
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