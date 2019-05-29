Глушаков хочет получить компенсацию от "Спартака" наличными, чтобы не делиться с женой

Капитан "Спартака" Денис Глушаков ведёт переговоры с клубом о расторжении контракта.

У футболиста остался один год по контракту, по условиям которого ему полагается зарплата в размере трёх миллионов евро (217 миллионов рублей).

Однако, как сообщает телеграм-канал Mash, 32-летний хавбек настаивает на выплате компенсации наличными. Ради этого он готов пойти на уступки и получить всего 50 процентов от прописанной суммы, то есть около 109 миллионов рублей.

Дело в том, что Глушаков не намерен делиться столь крупными доходами с женой Дарьей, с которой они сейчас разводятся.

В случае получения денег наличными девушка просто не сможет доказать в суде, что бывший супруг что-то скрыл.

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