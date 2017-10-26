Глушаков хочет видеть в РФПЛ легионеров высокого уровня

Полузащитник московского "Спартака" Денис Глушаков поделился мнением о возможных изменениях в лимите на легионеров в РФПЛ.

По некоторым данным, для российских клубов может быть введена система, согласно которой в заявке может быть 10 легионеров и 15 россиян, но при этом на матчи ограничений не будет.

"Поживём - увидим. Я за то, чтобы в Россию приезжали топовые звёзды и поднимали уровень нашего чемпионата" - сказал капитан "красно-белых".

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