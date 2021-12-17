Глушаков хотел бы выпить с Путиным
Фото: инстаграм Глушакова/Автор неизвестен
Российский хавбек "Химок" Денис Глушаков поделился мнением о президенте Российской Федерации Владимире Путине.
— С кем ты мечтаешь выпить из всех людей планеты Земля? Чтобы посидеть, налить ему самогончика своего, потрещать за жизнь.
— Тяжело сказать. Ну, с Владимиром Владимировичем можно посидеть.
— Что спросил бы?
— Ну, как ему живется в России.
— И как ты думаешь?
— Ну, я думаю, что он бы у меня спросил, как мне живется. Вообще, больше нет других авторитетов.
— А для тебя Владимир Путин — авторитет?
— Ну, я патриот своей страны, а он наш президент.
— Так сложилось, что в России либо поддерживают, либо не поддерживают, а ты, соответственно, поддерживаешь?
— На данный момент я пока не вижу другого президента.
— Ты как-то связываешь устройство жизни в России с тем, как у нас устроена власть? Вот мы говорили про Миллерово… дороги — хотя это самый банальный пример.
— Россия — большая страна, политика и все города связаны между собой… Ну, про политику давай не будем, это такая история… Там надо находиться, вникать. Просто президент не может за всеми следить. Ему тяжело очень. Есть помощники в каждом регионе, они должны доносить. Я думаю, он понимает, но управлять… Я не знаю, — цитирует Глушакова Sports.ru.
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