Глушаков хотел бы выпить с Путиным

Фото: инстаграм Глушакова/Автор неизвестен

Российский хавбек "Химок" Денис Глушаков поделился мнением о президенте Российской Федерации Владимире Путине.

— С кем ты мечтаешь выпить из всех людей планеты Земля? Чтобы посидеть, налить ему самогончика своего, потрещать за жизнь.

— Тяжело сказать. Ну, с Владимиром Владимировичем можно посидеть.

— Что спросил бы?

— Ну, как ему живется в России.

— И как ты думаешь?

— Ну, я думаю, что он бы у меня спросил, как мне живется. Вообще, больше нет других авторитетов.

— А для тебя Владимир Путин — авторитет?

— Ну, я патриот своей страны, а он наш президент.

— Так сложилось, что в России либо поддерживают, либо не поддерживают, а ты, соответственно, поддерживаешь?

— На данный момент я пока не вижу другого президента.

— Ты как-то связываешь устройство жизни в России с тем, как у нас устроена власть? Вот мы говорили про Миллерово… дороги — хотя это самый банальный пример.

— Россия — большая страна, политика и все города связаны между собой… Ну, про политику давай не будем, это такая история… Там надо находиться, вникать. Просто президент не может за всеми следить. Ему тяжело очень. Есть помощники в каждом регионе, они должны доносить. Я думаю, он понимает, но управлять… Я не знаю, — цитирует Глушакова Sports.ru.

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