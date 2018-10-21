Глушаков и Ещенко могут вернуться в основу "Спартака"

1 Теги спартак москварейнджерсандрей ещенкоденис глушаков

Глушаков и Ещенко могут вернуться в основу "Спартака"

"Спартак" оформляет британские визы для полузащитника Дениса Глушакова и защитника Андрея Ещенко, сообщают российские СМИ.

Напомним, что оба футболиста некоторое время назад были переведены в дублирующий состав из-за конфликта с главным тренером Массимо Каррерой.

25 октября "Спартак" сыграют в гостях с "Рейнджерс" в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы. 

Не пропустите: "Спартак" вручил яркий подарок Хабибу. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Виктор В

Вот этим Каррера и сломал команду! Он похоже туповат и болезненно самолюбив!

Ответить

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Официально: "Челси" объявил о переходе Игуаина

Официально: "Челси" объявил о переходе Игуаина

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов