Глушаков и Ещенко могут вернуться в основу "Спартака"
"Спартак" оформляет британские визы для полузащитника Дениса Глушакова и защитника Андрея Ещенко, сообщают российские СМИ.
Напомним, что оба футболиста некоторое время назад были переведены в дублирующий состав из-за конфликта с главным тренером Массимо Каррерой.
25 октября "Спартак" сыграют в гостях с "Рейнджерс" в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.
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