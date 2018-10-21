Глушаков и Ещенко могут вернуться в основу "Спартака"

"Спартак" оформляет британские визы для полузащитника Дениса Глушакова и защитника Андрея Ещенко, сообщают российские СМИ.

Напомним, что оба футболиста некоторое время назад были переведены в дублирующий состав из-за конфликта с главным тренером Массимо Каррерой.

25 октября "Спартак" сыграют в гостях с "Рейнджерс" в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

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