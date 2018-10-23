Глушаков и Ещенко провели первую тренировку с основой "Спартака" после их перевода в дубль

Теги спартак москваандрей ещенкоденис глушаков

Глушаков и Ещенко провели первую тренировку с основой "Спартака" после их перевода в дубльПолузащитник Денис Глушаков и защитник Андрей Ещенко провели первую тренировку с основой московского "Спартака" после их перевода в дублирующий состав.

Об этом сообщил официальный сайт "красно-белых". Так, в заявлении "красно-белых" было сказано: "В общую группу вернулся хавбек Ивелин Попов, получивший небольшую травму в расположении сборной Болгарии. В занятии также приняли участие защитник Андрей Ещенко и полузащитник Денис Глушаков, которые ранее набирали форму в дублирующем составе".

При этом вратарь Александр Селихов и нападающий Педро Роша продолжают восстанавливаться от полученных повреждений.

Напомним,  сегодня состоится прощание Карерры с игроками "Спартака". | soccernews.ru

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