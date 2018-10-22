Глушаков и Ещенко возвращаются в первую команду "Спартака"

Полузащитник Денис Глушаков и защитник Андрей Ещенко возвращаются в первую команду московского "Спартака", информирует МАТЧ ТВ.

Оба игрока были переведены в дубль "красно-белых" после поддержки критики в адрес бывшего главного тренера команды Массимо Карреры. После же увольнения итальянского специалиста в клубе приняли решение вернуть футболистов в основу.

В настоящее время "Спартак" пытается оперативно помочь Глушакову и Ещенко получить британские визы, дабы те смогли отправиться в Шотландию на матч Лиги Европы против "Рейнджерса".

Напомним, "Спартак" намерен определиться с заменой для Карреры во время зимнего перерыва. | soccernews.ru