Глушаков и Ещенко возвращаются в первую команду "Спартака"

Теги спартак москваандрей ещенкоденис глушаковмассимо каррера

Глушаков и Ещенко возвращаются в первую команду "Спартака"Полузащитник Денис Глушаков и защитник Андрей Ещенко возвращаются в первую команду московского "Спартака", информирует МАТЧ ТВ.

Оба игрока были переведены в дубль "красно-белых" после поддержки критики в адрес бывшего главного тренера команды Массимо Карреры. После же увольнения итальянского специалиста в клубе приняли решение вернуть футболистов в основу.

В настоящее время "Спартак" пытается оперативно помочь Глушакову и Ещенко получить британские визы, дабы те смогли отправиться в Шотландию на матч Лиги Европы против "Рейнджерса".

Напомним,  "Спартак" намерен определиться с заменой для Карреры во время зимнего перерыва. | soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Стало известно на сколько увеличились доходы топ-клубов Серии А за 10 лет

Стало известно на сколько увеличились доходы топ-клубов Серии А за 10 лет

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов