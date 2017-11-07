Глушаков и Фернандес работают в сборной по индивидуальной программе

Полузащитник и защитник сборной России Денис Глушаков и Марио Фернандес работают на сегодняшней тренировке своей национальной команды по индивидуальной программе.

Как информирует чемпионат.com, первый совершает пробежки, а второй занимается в зале. Такое решение было принято тренерским штабом сборной по результатам проведенного ранее тестирования.

Напомним, вчера Зобнин тренировался в общей группе. | soccernews.ru