Глушаков и Ханни пропустят матч с "Оренбургом"

Завтра, 26 мая, состоится матч "Спартак" - "Оренбург" в рамках заключительного матча РПЛ. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

По данным источника два полузащитника команды Денис Глушаков и Софьян Ханни пропустят матч из-за повреждений.

Кроме того, на игру не отправились Луис Адриану и Фернанду. В заявку команды попал нападающий "Спартака-2" Александр Руденко.

А еще: "Динамо" продало все билеты на первый матч на новом стадионе| http://soccernews.ru