Глушаков и Ханни пропустят матч с "Оренбургом"

Теги спартак москваоренбургденис глушаковсофиан ханни

Глушаков и Ханни пропустят матч с "Оренбургом"

Завтра, 26 мая, состоится матч "Спартак" - "Оренбург" в рамках заключительного матча РПЛ. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

По данным источника два полузащитника команды Денис Глушаков и Софьян Ханни пропустят матч из-за повреждений.

Кроме того, на игру не отправились Луис Адриану и Фернанду. В заявку команды попал нападающий "Спартака-2" Александр Руденко.

А еще: "Динамо" продало все билеты на первый матч на новом стадионе| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спортинг" стал обладателем Кубка Португалии в 21-й раз в истории с 2015 года

"Спортинг" стал обладателем Кубка Португалии в 21-й раз в истории с 2015 года

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 29 61
2 Краснодар Краснодар 29 53
3 Локомотив Москва Локомотив Москва 29 53
4 Спартак Москва Спартак Москва 29 49
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 29 48
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 29 45
7 Ростов Ростов 29 41
8 Оренбург Оренбург 29 40
9 Ахмат Ахмат 29 39
10 Рубин Рубин 29 36
11 Урал Урал 29 35
12 Динамо Москва Динамо Москва 29 32
13 Крылья Советов Крылья Советов 29 28
14 Уфа Уфа 29 26
15 Анжи Анжи 29 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 29 20
Полная таблица

топ-5 тегов