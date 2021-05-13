Глушаков и Коваленко покрестили дочь

Фото инстаграм Дениса Глушакова

Полузащитник "Химок" Денис Глушаков сообщил о крещении совместной дочери с футболисткой Ксенией Коваленко.

"Ну вот и ещё один трогательный шажок в жизни Милы. Покрестили нашу малышку. Большое событие в её жизни!" - написал хавбек в инстаграме, прикрепив фото из храма.

О рождении ребёнка у пары стало известно 7 марта. У Глушакова также есть две дочери от первого брака.

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